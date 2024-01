Janeiro Branco: psicóloga fala da importância de manter rotina saudável e organizada

O primeiro mês do ano reforça a importância dos cuidados com a saúde mental, através da campanha “Janeiro Branco – cuidar da saúde mental é um ato de amor próprio”.

De acordo com dados recentes da Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de um bilhão de pessoas convive com algum tipo de condição preocupante relacionada à mente. No Brasil, a ansiedade acomete cerca de 9,3% da população.

No entanto, apesar do cotidiano estressante, marcado pelo eventual acúmulo de problemas pessoais e profissionais, é possível adotar hábitos que ajudam a preservar o equilíbrio e o bem-estar.

De acordo com a psicóloga Ivana Teles, da Hapvida NotreDame Intermédica, manter uma rotina saudável e organizada é muito importante. “Definir uma lista diária de afazeres e selecionar quais serão os momentos de descanso e de lazer são caminhos essenciais para que o dia não vire um grande caos”, orienta.

Mas o que incluir nessa rotina? A psicóloga dá algumas dicas, mas alerta: dependendo do problema enfrentado, nem sempre essas dicas são suficientes para preservar a saúde mental. “Há outras situações maiores acontecendo na nossa realidade. Se esse for o caso, procure um profissional da área da saúde mental. O psicólogo e o psiquiatra são dois profissionais indicados para ajudar. Essa busca não se trata de nenhum exagero, mas é, na verdade, um ato de amor próprio e autocuidado”, recomenda.

Dicas

Dicas de Ivana Teles para incluir em rotina saudável:

Autocuidado – Por se tratar de um processo individual, é preciso que cada pessoa descubra interesses que melhorem a qualidade de vida e os insira na rotina, como estar mais em contato com a natureza ou na companhia de amigos e familiares.

– Por se tratar de um processo individual, é preciso que cada pessoa descubra interesses que melhorem a qualidade de vida e os insira na rotina, como estar mais em contato com a natureza ou na companhia de amigos e familiares. Sono – Quando não dormimos bem, a tendência é acordarmos cansados no dia seguinte. “O resultado pode ser a irritação e o estresse, que podem prejudicar os nossos vínculos. Além disso, com o sono não preservado, algumas produções de hormônios ficam em baixa, afetando nossa saúde.”

– Quando não dormimos bem, a tendência é acordarmos cansados no dia seguinte. “O resultado pode ser a irritação e o estresse, que podem prejudicar os nossos vínculos. Além disso, com o sono não preservado, algumas produções de hormônios ficam em baixa, afetando nossa saúde.” Práticas esportivas – A especialista explica que, durante a prática esportiva, conseguimos descarregar o estresse e a ansiedade do dia a dia. “São emoções normais que todo mundo tem. E, além do esporte ajudar bastante a amenizá-las, ele produz uma série de neurotransmissores ligados ao nosso bem-estar e prazer.”

– A especialista explica que, durante a prática esportiva, conseguimos descarregar o estresse e a ansiedade do dia a dia. “São emoções normais que todo mundo tem. E, além do esporte ajudar bastante a amenizá-las, ele produz uma série de neurotransmissores ligados ao nosso bem-estar e prazer.” Tempo de tela – Reduzir o tempo que passamos usando dispositivos tecnológicos, como computador, tablet, celular, videogame e televisão é um fator muito importante para preservar a saúde mental. “Muitas vezes, ficamos muito tempo tentando conseguir os famosos likes, olhando um pouco a vida do outro. E a diminuição do tempo de tela se torna importante para evitar momentos de ansiedade e até mesmo irritação”.

Fonte: Lettera