Equipamento comprado pelo Grupo Elo chega a Bariri

Aparelho de gasometria será utilizado na Santa Casa – Giovana Felipe/Candeia

A Santa Casa de Bariri recebeu nesta terça-feira (15), véspera do aniversário da cidade, um aparelho de gasometria.

A compra do equipamento ocorreu graças à ação da Campanha ELO, que reúne voluntários com o propósito de colaborar com a manutenção do hospital.

Em março a ELO adquiriu o aparelho ao custo de R$ 35 mil.

A compra foi feita junto à empresa Apex Assistência Técnica e Comércio Ltda. Metade do valor (R$ 17,5 mil) foi paga na aprovação. A outra metade está sendo quitada agora.

Os aparelhos de gasometria arterial ajudam a medir o pH e a quantidade de oxigênio (O2) e dióxido de carbono (CO2) no sangue. São equipamentos bem-vindos em períodos como esse, de pandemia do novo coronavírus.