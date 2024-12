Dezembro Vermelho: saúde realiza testes rápidos para HIV e Sífilis

Durante esta semana, a Diretoria de Saúde de Bariri realiza mutirão de testes rápidos para HIV e Sífilis, em oito unidades de saúde locais.

A ação integra a campanha “Fique Sabendo”, que marca o início do Dezembro Vermelho, mês dedicado ao enfrentamento de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs).

Para a realização dos testes, não é necessário agendar horário ou apresentar recomendação médica para realizar a testagem.

As unidades que oferecem os testes são:

• Posto de Saúde da Família José Bueno da Silva – PSF 1 – Livramento

• Posto de Saúde da Família Nassima Bussada Romero – PSF 2 – Postinho Verde

• Posto de Saúde da Família – PSF 3 – Vila Americana

• Posto de Saúde da Família – PSF 4 – Vila Santa Rosa

• Centro de Atenção Psicossocial (Caps) -Avenida Centenário

• Unidade Básica de Saúde II Aristides Alves Pereira – Soma 2.

• Centro de Saúde Constantino Galizia – em frente à Coeba

• Unidade de Saúde Básica João Justulin – UBS 3 – Nova Bariri

Dezembro Vermelho é uma campanha que chama a atenção para as medidas de prevenção, assistência, proteção e promoção dos direitos das pessoas infectadas com o vírus HIV, a Aids e outras ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis).

(Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Bariri)