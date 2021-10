Covid-19: Bariri antecipa aplicação da 2ª dose da vacina da Pfizer

Redução é de oito semanas para 21 dias – Divulgação

A prefeitura de Bariri, por meio da Diretoria de Saúde, informa que irá antecipar de oito semanas para 21 dias o intervalo de aplicação da 2ª dose do imunizante da Pfizer, conforme determinações do governo estadual.

A medida passa a valer a partir desta quarta-feira (20) e será válida para pessoas com 18 anos ou mais.

A imunização ocorre no Clube da Melhor Idade, das 7h às 17h, com apresentação de RG, CPF, cartão do SUS e carteira de vacinação contra a Covid-19.