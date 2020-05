Coronavírus: técnico de enfermagem morre de Covid-19 em Jaú

Profissional tinha 66 anos e trabalhava no Hospital Amaral Carvalho – Divulgação

O Sindicato dos Trabalhadores da Saúde de Jaú e Região informa o falecimento do primeiro profissional da categoria na cidade de Jaú.

O técnico de enfermagem Ismael Firmino, funcionário do período noturno do Hospital Amaral Carvalho, morreu na madrugada desta terça-feira (26) vítima da covid-19.

Aos 66 anos de idade, ele estava internado na UTI da Santa Casa de Jaú. Ele já trabalhou no Hospital Thereza Perlatti e na Santa Casa de Jaú.

A diretoria do Sindicato, por meio da presidente Edna Alves, lamenta o falecimento desse profissional da saúde. “O Ismael sempre foi dedicado à profissão, experiente, sempre ajudou a formar outros profissionais com quem trabalhou junto. Sempre esteve ao lado da categoria na defesa dos direitos. No início de maio começou a sentir sintomas da covid e foi internado. O quadro se agravou e precisou ser entubado”. Familiares de Ismael também foram infectados e precisaram de internação.

Edna Alves diz que infelizmente Ismael entra na lista dos profissionais da saúde vítimas da Covid-19.

“Temíamos que isso pudesse ocorrer com algum colega aqui na região. No Brasil são mais de uma centena que já morreram cuidando das pessoas. Desde março, quando Jaú ainda não tinha nenhum caso da doença, o sindicato já tinha acionado o Ministério do Trabalho para garantir na justiça que os hospitais fornecessem os EPIs necessários a todos os profissionais da nossa base.”

Edna manda um recado aos demais trabalhadores da saúde e espera que a morte de Ismael ajude a conscientizar a todos sobre os cuidados necessários no exercício da profissão. Ele pede que se protejam e utilizem os EPIs antes de fazer qualquer procedimento com pacientes.