BARIRI: Rede básica realiza campanha de testagem de HIV e Sífilis

A partir do dia 1º de dezembro, a Diretoria da Saúde realiza em todas as unidades da rede básica de atendimento campanha de testagem de HIV e Sífilis.

Através da Campanha “Fique Sabendo”, os postos e unidades estão oferecendo os testes gratuitamente. Os testes são rápidos, seguros e confiáveis e o resultado sai no mesmo dia.

A diretora de Saúde, Irene Chagas do nascimento Rangel, informou que o objetivo é destacar a importância do diagnóstico precoce destas infecções. “Estamos promovendo o acesso ao teste e ampliando o número de pessoas com conhecimento de seu status sorológico”, disse. (Fonte: Assessoria de Comunicação)