Bariri: Prefeito prorroga intervenção na Santa Casa por mais 12 meses

O prefeito Abelardo Mauricio Martins Simões Filho (MDB) assinou decreto no dia 28 de setembro para prorrogar a intervenção na Santa Casa de Bariri por 12 meses.

Os efeitos do decreto são retroagidos a 1º de julho deste ano. Dessa forma, a requisição administrativa vai até o fim de junho de 2024.

De acordo com o documento assinado pelo prefeito, o ato pode ser cessado antes de seu término ou prorrogado por iguais e sucessivos períodos, de acordo com a necessidade do interesse público.

A intervenção na Santa Casa de Bariri foi tomada inicialmente em setembro de 2018 pelo então prefeito Francisco Leoni Neto.