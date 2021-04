Bariri inicia nesta terça-feira vacinação de idosos a partir de 66 anos

Arquivo/Candeia

A Diretoria Municipal de Saúde irá começar vacinar idosos com 66 anos ou mais contra a Covid-19 a partir desta terça-feira (13).

A imunização acontece no Clube da Melhor Idade. O horário é das 7h às 17h. Mesmo pessoas acima dessa faixa etária podem procurar o local.

É importante levar CPF, RG e cartão do SUS. Também é preciso que o cartão do SUS esteja atualizado. Isso pode ser feito nas unidades das Estratégias Saúde da Família (ESFs), Soma 2 e Centro de Diagnose.

A equipe permanece normalmente vacinando segunda dose, idosos com 67 ou mais e os trabalhadores da educação de rede pública ou privada acima de 47 anos.

A Diretoria Municipal de Saúde pede a colaboração de quem for ser imunizado para que leve um quilo de alimento não perecível. O objetivo é ajudar a combater a fome em Bariri.