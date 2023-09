Bariri: Diretora e vereador anunciam cirurgias de catarata

O vereador Edcarlos Pereira dos Santos (PSDB) postou vídeo no Facebook ao lado da diretora municipal de Saúde, Irene Chagas do Nascimento Inácio Rangel, e do médico oftalmologista José Eduardo Marques.

Eles anunciaram a realização de cirurgias de catarata no município. O primeiro passo foi a realização de triagem no sábado (2), envolvendo ao todo 60 pessoas. De acordo com Edcarlos, 99 pessoas passarão pelo procedimento cirúrgico.

Os recursos foram obtidos pelo vereador e pelo suplente de vereador Rogério Xavier junto aos deputados Luis Carlos Motta e Rodrigo Agostinho (hoje presidente do Ibama), que encaminharam emendas para Bariri.

Com isso, foi possível efetivar a parceria com a Diretoria de Saúde. As verbas tiveram autorização legislativa em sessão realizada no dia 7 de agosto. A previsão é que as cirurgias comecem a ser feitas no sábado (9).