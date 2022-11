Bariri: Com 16 novos casos, Saúde recomenda cuidados com Covid-19

Segundo informações da Diretoria de Saúde, entre os dias 9 e 16 de novembro, Bariri registrou 16 casos positivos de Covid-19, aumento que não ocorria há mais de dois meses.

Dessa forma, com o aumento significativo do número de casos, a Diretoria de Saúde reforça a importância de se imunizar contra o vírus e de manter as medidas de prevenção, como a higienização das mãos frequentemente com água e sabão ou álcool 70%; evitar aglomeração em ambientes fechados e pouco ventilados; o uso obrigatório de máscaras em unidades de saúde como farmácia, hospital, clínicas médicas, Unidades Básicas de Saúde, Programa Saúde da Família, entre outros.

A recomendação para o uso de máscara é feita especialmente para imunossuprimidos, idosos, gestantes e pessoas com comorbidades.

Aumento de casos

O Ministério da Saúde emitiu um alerta, nesta segunda-feira (14), para “o aumento do número de casos e a circulação de novas linhagens da variante Ômicron” e informou que 21 unidades da federação registraram aumento no número de casos, com destaque para Maranhão, Sergipe, Rondônia, Rio de Janeiro, Paraíba, Goiás, Roraima, Amapá, Rio Grande do Norte e Distrito Federal.

Outra informação do Ministério da Saúde é de que até agora não há informações que indiquem um aumento na gravidade da doença.

Vacinas em Bariri

Quanto à vacinação contra a Covid-19, o imunizante está disponível em todas as Unidades de Saúde de Bariri, da seguinte forma:

• 4ª dose: liberada para maiores de 35 anos com intervalo mínimo de 4 meses após a 3ª dose;

• 3ª dose: liberada para maiores de 12 anos com intervalo mínimo de 4 meses após a 2ª dose;

• 2ª dose: liberada para maiores de 5 anos com intervalo mínimo de 8 semanas após a 1ª dose;

• 1ª dose: liberada para crianças de 4 e 5 anos.

Para se vacinar, é necessário ter em mãos CPF, RG e Cartão SUS. Caso já tenha tomado alguma dose, também é preciso levar o comprovante da vacina. Para os pequenos, é preciso também a caderneta de vacinação infantil.

Legenda imagem: As medidas de prevenção devem ser mantidas como o uso obrigatório de máscara em todas as unidades de saúde de Bariri