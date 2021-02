Bariri chega a 36 mortes por Covid-19

Mulher de 77 anos faleceu na Santa Casa no dia 2 de fevereiro – Divulgação

Bariri contabilizou mais uma morte pelo novo coronavírus, chegando a 36 no total desde o início da pandemia.

De acordo com informe do dia 3 de fevereiro da Diretoria Municipal de Saúde, mulher de 77 anos que residia no Jardim Santa Rosa, em Bariri, morreu na terça-feira (2) em decorrência da Covid-19. Ela estava internada na Santa Casa local.

Havia também óbito suspeito ocorrido no dia 31 de janeiro, mas o resultado foi negativo para o novo coronavírus.

No momento no município, foram confirmados 1.793 casos de Covid-19. Desse montante, 1.721 pessoas foram curadas.

Há 27 pessoas aguardando o resultado do exame. Do total de exames realizados, 6.541 tiveram resultado negativo.