Aumento de casos de Covid-19 preocupa região e governo de SP

Representantes da área da Saúde participaram de reunião em Jaú na segunda-feira, dia 15 – Divulgação

A segunda onda da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) está preocupando a região e autoridades do governo estadual.

Em Bariri, por exemplo, foram contabilizados no ano passado 1.462 casos confirmados. Até quarta-feira (17) o consolidado no município chegou a 1.883 casos.

Em relação às mortes, foram 28 óbitos em Bariri em 2020. Agora o total é de 41 mortes, sendo 13 de 1º de janeiro a 17 de fevereiro.

Boraceia convive com situação de maior alta. Em todo o ano passado o município registrou 194 casos de Covid-19. Até quarta-feira (17) o total chegou a 421. Isto é, em menos de dois meses o vírus atingiu mais que o dobro de moradores no comparativo a 2020.

Além disso, Boraceia contabilizou duas mortes por Covid-19 no ano passado. Agora o total chegou a cinco, sendo três delas no início de 2021.

Em Itaju, o total de casos no ano passado foi de 235. Agora está em 286. Foram dois óbitos em 2020 e nenhum registrado neste ano.

Região

O secretário de Saúde de Jaú, Rodrigo De Callis Brandão, se reuniu na tarde de segunda-feira (15) com representantes da Saúde de municípios da região para solicitar empenho conjunto no enfrentamento à pandemia de Covid-19.

Brandão frisou que a colaboração em conjunto nesse momento de crise sanitária é de extrema importância, considerando que Jaú é referência no tratamento médico de média e alta complexidades para toda região.

Ele destacou ser necessário restringir em todas as cidades vizinhas a circulação de pessoas para evitar o aumento do número de casos da doença que se propaga rapidamente e com maior agressividade.

As cidades de Bariri, Boraceia, Barra Bonita, Bocaina, Brotas, Dois Córregos, Itaju e Torrinha enviaram representantes.

Leitos

Diante do quadro crítico da região, os secretários estaduais de Desenvolvimento Regional (Marco Vinholi) e de Saúde (Jean Gorinchteyn) visitaram na terça-feira (16) os municípios de Araraquara e Jaú para reuniões de trabalho com os chefes dos Executivos municipais acerca das melhores medidas de enfrentamento da pandemia de Covid-19.

Em Araraquara, os secretários visitaram o Hospital de Campanha do município, onde anunciaram a implantação de 30 leitos na unidade, além de outros 30 leitos de enfermaria e 10 de Suporte Ventilatório Pulmonar (SVP) no Pronto Socorro municipal Melhado.

Em Jaú, inspecionaram as obras do Hospital de Campanha do Amaral Carvalho, que será entregue em 25 de fevereiro. No local, anunciaram a instalação de 29 novos leitos de enfermaria, 9 de UTI e 10 de SVP para a unidade. Na Santa Casa de Jaú, serão mais 30 leitos de enfermaria e 18 de UTI.

Em todo o estado de São Paulo, o índice de ocupação de eleitos de UTI até quarta-feira (17) era de 66,3%. São quase dois milhões de casos de Covid no estado até hoje. Quanto às internações, houve queda pela quinta semana consecutiva. Somente da semana passada para esta, registrou-se redução de 8% no total de internações. Isso também em relação ao Estado como um todo.