Uso de máscara passa ser obrigatório também em Bauru

Com o objetivo de conter a disseminação do novo coronavírus, o uso de máscaras passa a ser obrigatório em Bauru, a partir do decreto publicado nesta semana pelo prefeito Clodoaldo Gazzetta.

Ainda de acordo com o decreto municipal, a pessoa que estiver no estabelecimento comercial ou transporte público sem a máscara, ela não será multada, mas a empresa responsável poderá ser autuada. Quanto ao uso da proteção para andar na rua, há apenas a orientação, mas não a obrigatoriedade.

Fonte: 94 Fm