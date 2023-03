Totem de autoatendimento do Poupatempo já funciona em Itaju

Os cidadãos de Itaju que desejam obter a segunda via do RG não precisam aguardar disponibilidade de agendamento no Poupatempo para solicitar o documento.

Pelo autoatendimento, além do RG, é possível solicitar mais de 100 serviços, como segunda via de CNH, CNH definitiva, pesquisa de débitos e restrições de veículos, emissão de Atestado de Antecedentes Criminais, entre outros.

As taxas podem ser pagas com o cartão de débito bancário, durante a solicitação. No caso de RG e CNH, o cidadão tem a opção de receber os documentos em casa, pelos Correios.

O atendimento já está disponível na Rua Miguel Braz Arroteia, 652, no centro, entre 8h e 17h, de segunda-feira à sexta-feira. Outra facilidade é que os cidadãos que desejarem marcar data e horário para atendimento em qualquer posto físico do Poupatempo no Estado também poderá fazer o agendamento pelo totem.

Alguns dos serviços disponíveis são emissão do Atestado de Antecedentes Criminais, certidões de CNH, pesquisa de débitos e restrições de veículos, solicitação de emissão de 2ª via do RG, com opção de pagamento via cartão de débito, solicitação de emissão de 2ª via da CNH, com opção de pagamento via cartão de débito, solicitação de emissão de 2ª via da CNH definitiva, com opção de pagamento via cartão de débito, agendamento de horário para atendimento em todos os Postos Poupatempo em operação.