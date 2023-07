Setor Social de Itaju promove o Arraiá do CCI e SCFV

A Prefeitura de Itaju, por meio do Setor Social, Cras e Projeto de Itaju promoveram o “Arraiá do CCI e SCFV”, uma tarde com muita diversão e comida boa. O salão do Centro de Convivência do Idoso teve decoração tradicional.

“As festas juninas são momentos importantes para a integração de todos os idosos, dos CCIs, dos grupos de atividades e de toda a cidade. É um evento que promove a alegria e a socialização”, afirmou o prefeito Jerri de Souza Neiva, que participou de todo o evento.

“Esse evento é sempre muito gostoso, porque resgata os momentos de roça que muitos idosos carregam em suas memórias, trazendo mais alegria e ânimo para eles. Preparamos tudo com muito carinho para esse evento”, completou.

A festa teve muitas comidas e bebidas típicas, como canjica, bolos, doces, cachorro-quente, caldos com bacon e linguiça, sanfoneiro, danças apresentadas pelas crianças e adolescentes, e muito mais, transformando a tarde de todos os participantes.

O prefeito ainda ressaltou o agradecimento especial para todos os funcionários e estagiários envolvidos na realização do arraiá.