Seção eleitoral em Itaju passa por auditoria

As urnas eletrônicas que passaram por processos de auditoria no segundo turno das eleições deste ano foram escolhidas em cerimônia pública no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) na manhã do sábado (29). Foram selecionadas 43 urnas – 33 para o Teste de Integridade e 10 para o Teste de Autenticidade, sendo uma delas a seção 57 de Itaju.

Por volta das 7h do domingo (30) foi realizada a auditoria na Escola Erasto Castanho de Andrade. Participaram o juiz eleitoral Maurício Martines Chiado, a promotora de Justiça Eleitoral Gabriela Silva Gonçalves Salvador, servidores da Justiça Eleitoral e representantes de partidos políticos de Itaju. O Jornal Candeia acompanhou o procedimento.

O Teste de Integridade foi realizado durante o horário normal da votação (das 8h às 17h), e o Teste de Autenticidade ocorreu antes da abertura da votação.

Como funcionam os testes

O Teste de Autenticidade é uma auditoria nos sistemas eletrônicos das urnas. Antes do início da votação, foi inserido na urna um programa verificador das assinaturas digitais, que apresentou na tela a quantidade de programas instalados na máquina e se as assinaturas são válidas.

Após esses procedimentos, foi impressa a zerésima, relatório que mostra que ainda não há nenhum voto registrado na urna, e foi aberta a seção para a votação dos eleitores. O objetivo foi demonstrar que a urna eletrônica possui os mesmos sistemas abertos, compilados, assinados e lacrados pelo TSE.

Já o Teste de Integridade, que ocorre desde as eleições de 2002, é uma espécie de votação paralela com cédulas em papel, preenchidas por representantes das entidades fiscalizadoras.

Para isso, foram preenchidas previamente mais de 15.000 cédulas pelas entidades fiscalizadoras e por voluntários da Escola Municipal de Ensino Fundamental Celso Leite Ribeiro Filho, do Colégio Etapa e da Federação de Bandeirantes do Brasil – São Paulo.

Ao final da cerimônia, no sábado (29), essas cédulas foram colocadas em urnas de lona, sendo transportadas aos locais de auditoria, onde permaneceram em salas lacradas e vigiadas junto com as urnas eletrônicas.

Cada urna foi preenchida com um número de cédulas correspondente a um total de 75% a 82% do número de eleitores e eleitoras registradas na respectiva seção eleitoral.

No dia da eleição, esses votos foram digitados nas urnas eletrônicas por servidores do Judiciário e do Ministério Público. Todo o processo foi filmado e, ao final da votação, os resultados de ambas as urnas foram comparados, comprovando que são os mesmos. Os votos da auditoria não são contabilizados na eleição.

Com informações do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de São Paulo

Da Redação