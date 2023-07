Representantes de Itaju participam de curso de especialização para treinadores

Servidores e integrantes do Setor de Esportes de Itaju participaram de um curso de especialização para treinadores, promovido pela Magnus Academy, em Sorocaba, entre os dias 27 de junho e 1º de julho.

Entre os professores estavam Matias Raúl Lucuix, técnico campeão do mundo com a Argentina, e outros renomados treinadores.

Aguinaldo Marcelino e Matheus de Alice participaram ao lado de outros 220 alunos de diversas localidades espalhadas pelo Brasil, Minas Gerais, Santa Catarina, Alagoas, Rio de Janeiro, Pernambuco, Brasília, Paraná, Pará, Bahia além de São Paulo. Outros 80 participantes completaram o curso no modo online.

O curso é considerado o maior estágio de futsal no mundo. A estratégia, segundo os participantes, é trazer novas técnicas e conhecer novas tendências para fortalecer as equipes de Itaju que disputam as competições regionais e das crianças e jovens que participam das escolinhas mantidas pela administração municipal, tanto no masculino quanto no feminino.

Eles aprenderam sobre a organização tática nas categorias de base, princípios defensivos, assimilação de sistema 4-0 além do aprofundamento em mais de outros 15 temas.

“Foi um curso altamente profissional e esperamos com nosso aperfeiçoamento trazermos melhorias aos nossos jovens e crianças que participam das escolinhas e treinamentos municipais”, disse Marcelino, um dos participantes e que é auxiliar de atividades esportivas no município.

“A oportunidade dada pela administração municipal, que autorizou nossa participação nesse evento, promoverá avanços em técnicas para melhoria em nosso trabalho” confirmou Mateus.

O prefeito Jerri de Souza Neiva recebeu os funcionários no gabinete de trabalho, cumprimentando-os pela dedicação ao trabalho. “Todo curso que traga crescimento e aprimoramento profissional tem e sempre terá nosso apoio como investimento”, disse o prefeito.