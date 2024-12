Religião: Padres de Bariri participam da abertura do Jubileu no domingo

A Diocese de Jaú realizará no domingo (29) missa de abertura do Jubileu 2025.

Padres de toda a diocese, incluindo os de Bariri, estarão presentes na celebração.

Por esse motivo, não haverá missas na noite de domingo (29) nas paróquias de Santa Luzia (18h) e de Nossa Senhora das Dores (19h).

Já a Paróquia de Nossa Senhora Aparecida manteve normalmente a missa das 19h no Santuário, com celebração a ser feita por um padre convidado.

A missa de abertura do Jubileu foi convocada pelo Papa Francisco e será presidida pelo bispo diocesano de Jaú, Dom Francisco Carlos da Silva, e concelebrada por todos os sacerdotes da diocese.

A celebração terá início às 17h30 na Paróquia São Benedito, em Jaú, com procissão até a Catedral Nossa Senhora do Patrocínio.

Porta Santa

Na véspera do Natal (24), o Papa Francisco realizou a abertura da Porta Santa da Basílica de São Pedro, dando início ao Ano Santo diante de milhares de fiéis reunidos para acompanhar a cerimônia.

No início do rito, o Pontífice apresentou uma reflexão sobre o significado do Jubileu 2025.

“No Natal do Senhor, luz da luz, esperança inextinguível, nos preparamos para cruzar com fé a Porta Santa. Os passos do nosso caminho são os passos de toda a Igreja, peregrina no mundo e testemunha de paz”, afirmou.