Região: Terça-feira servidores de Boraceia receberam 13º integral

O prefeito de Boraceia, Valdir de Souza Melo, Di Picapau, autorizou a antecipação do crédito na conta do servidores municipais do pagamento integral do 13º salário.

O pagamento foi creditado na conta de cada servidor integralmente terça-feira (19). A quitação do valor total do benefício irá injetar aproximadamente R$ 850 mil na economia local.

Segundo a chefe do setor Financeiro, Contábil de Orçamento e Administração, Silvia Candido, o benefício é resultado de gestão eficiente da atual administração municipal na utilização dos recursos públicos e o equilíbrio das contas da prefeitura.

“É com base em planejamento e controle nos gastos públicos, que ao longo dos anos a gestão do município vem efetuando o pagamento dos servidores em dia, e antecipando remunerações sempre que possível. Apesar da queda dos repasses e na arrecadação, o salário dos servidores sempre foi prioridade”, pontuou.

Com esta antecipação, os servidores municipais podem quitar compromissos, antecipar compras de final de ano, ou guardar e investir o montante, e o comércio poderá receber um impulso extra. Atualmente são 270 servidores em atuação no município.

“A nossa prioridade sempre foi pagar os servidores em dia e quando é possível, antecipamos. Esta é mais uma forma de reconhecer o importante papel que eles desempenham e, trazendo além disso, um impacto positivo para o comércio local”, completou Di Picapau.(Fonte: Assessoria de Imprensa)