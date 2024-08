Região: Temperatura alta pode colocar região de Bauru em situação crítica

O Mapa de Risco de Incêndio, que emite previsões para os próximos dias, coloca a região de Bauru entre as mais críticas com relação às altas temperaturas. Assim como Andradina, Araçatuba e Jaú, as máximas podem chegar a 35ºC, segundo a Defesa Civil de SP, que já emite alerta para possibilidade de incêndios neste período em quase todo o território paulista.

Já de acordo com o Centro de Meteorologia de Bauru (IPMet), os termômetros podem bater entre 36 e 37 graus, no início da próxima semana, quando terão passados apenas sete dias, aproximadamente, da manhã mais fria do ano até agora, com 7.1º às 6h40. A meteorologista Zildene Pedrosa de Oliveira Emídio explica que a grande oscilação é comum à medida que a Primavera se aproxima, em 22 de setembro.

A mudança climática ocorre devido ao enfraquecimento da massa de ar frio nas Regiões Sul e Sudeste do Brasil, fazendo com que as temperaturas aumentem, resultando em uma sensação térmica mais quente.

Certo é que os dias serão secos e não há previsão de chuva até o início da semana que vem. O Mapa de Risco de Incêndio, inclusive, destaca a umidade relativa do ar, que deve atingir níveis críticos ficando abaixo dos 20%. Para piorar, o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Defesa Civil ainda prevê ventos fortes que podem chegar aos 60km/h – não detectados pelos radares do IPMet.

Eles podem espalhar eventuais focos de queimada. Por essa razão, o Governo de São Paulo mantém o gabinete de crise e monitora a situação dos incêndios.

Medidas de prevenção devem ser adotadas também pela população: não colocar fogo em áreas de vegetação seca, não jogar bitucas de cigarro em beiras de rodovias, não realizar a limpeza da área rural utilizando técnicas com fogo, não queimar lixo e não soltar balão.

Cuidados

O Governo do Estado de São Paulo reúne uma série de esforços para garantir a proteção da população nesse período de risco para incêndios florestais.

O Departamento de Estradas e Rodagens (DER) e a Artesp acompanham a situação para eventuais bloqueios de rodovias devido a focos de fogo e fumaça que possam atrapalhar a visibilidade dos motoristas.

A inalação de fumaça proveniente dos incêndios também agrava problemas respiratórios. Por isso, a recomendação é procurar atendimento médico em caso de sintomas como falta de ar, tontura, dor e chiado no peito.

A Defesa Civil alerta que, ao avistar fumaça suspeita ou fogo de incêndio em mata, informe imediatamente o Corpo de Bombeiros (193). (Fonte: JCNet)