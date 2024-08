Região: Sete de Setembro tem instalação da Diocese e posse do bispo de Jaú

A Igreja Católica prepara a celebração de instalação da Diocese de Jaú e posse do primeiro bispo, Dom Francisco Carlos da Silva, no feriado nacional de 07 de setembro, sábado.

A programação tem início às 15h, na Catedral Nossa Senhora do Patrocínio (localizada à Rua Visconde do Rio Branco, centro), com acolhida, missa e posse canônica.

A celebração será presidida pelo núncio apostólico do Brasil, Dom Giambattista Diquatro.

A nova Diocese integra a Regional Sul 1 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e é composta por 15 municípios, 47 paróquias e tem aproximadamente 434.783 habitantes. Sua extensão territorial é de 6.018,531 Km².

O clero da Diocese de Jaú é composto por aproximadamente 67 padres e 17 diáconos permanentes. A Diocese conta com a presença de religiosos e religiosas exercendo atividades na área de evangelização e serviço social, totalizando sete institutos.

A Igreja Matriz dedicada a Nossa Senhora do Patrocínio de Jaú passa a ser a Catedral Diocesana.

Com dimensões de 40 metros de comprimento por 19 de largura na cruz, a nova Catedral foi decorada pelos artistas Bruno Sercelli e Carlos De Servi. O projeto de decoração interna foi de Orestes Sercelli, com formação em belas artes na Itália. (Fonte: Site da Diocese de Jaú)