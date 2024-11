Região: Secretaria de Turismo inaugura seis obras que somam R$ 7,1 milhões

A Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo inaugura, na quinta-feira (14), seis obras de infraestrutura turística nos municípios de Barra Bonita, Dois Córregos e Brotas, com investimentos que somam R$ 7,1 milhões do Governo de São Paulo. O secretário Roberto de Lucena estará presente nos três municípios.

Às 10h será feita a inauguração da nova orla turística que liga os bairros da Estiva e Entulho, em Barra Bonita, com R$ 2,8 milhões em recursos do Estado. O evento será na Avenida Chafic Mucare, na rotatória.

Às 11h é a vez da inauguração do Memorial Mokoy-Yembú, em Dois Córregos, com investimentos de R$ 615 mil em recursos do Estado, que consiste em Museu Interativo, Sala de Exposições e Auditório, entre outras construções de apoio. O memorial fica na Alameda Professor Dr. Carlos Eduardo Francischone, 95, Jardim Marina.

Às 14h é a vez da inauguração de três obras turísticas com recursos do Estado em Brotas: a requalificação do Parque dos Saltos; a ampliação da estação de tratamento de esgotos; e a requalificação da rodoviária municipal, que totalizam R$ 4,7 milhões em recursos do Estado. O evento será na Casa das Máquinas, Rua João Rebeca, s/n, no Caju.