Região: Radar é instalado em trecho entre Bariri e Boraceia

Seis novos radares entrarão em operação em quatro rodovias administradas pela Eixo SP, a partir de quarta-feira (12).

Um deles fica no km 178+285 da Rodovia Braz Fortunato (SP-261), entre Bariri e Boraceia. O local onde foi instalado o dispositivo fica perto do trevo do bairro Queixada. O limite de velocidade é de 80 km/h, nos dois sentidos.

Os equipamentos iniciam fiscalização após homologação do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), órgão responsável pela aplicação das multas.

A autorização para o início de operação dos radares foi publicada no Diário Oficial de quarta-feira (5). A instalação e a operação dos radares atendem a uma determinação do contrato de concessão.

Confira os locais onde começam a operar os novos equipamentos

SP-261 – km 178+285 (pista norte/sul), em Bariri – Limites: 80/80

SP-225 – km 195+300 (pista leste), em Itapuí – Limites: 110/90

SP-294 – km 444+530 (pista oeste), em Marília – Limites: 80/80

SP-294 – km 448+050 (pista oeste), em Marília – Limites: 80/80

SP-294 – km 653+400 (pista leste), em Dracena – Limites: 80/80

SP-310 – km 175+800 (pista norte), em Rio Claro – Limites: 90/90