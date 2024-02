Região: Professores e funcionários da educação em Itaju participaram de capacitação

Na terça-feira (6) todos os professores da rede municipal de Itaju (EMEF, EMEI e CEMEI) participaram da capacitação com noções básicas de primeiros socorros referente à Lei Lucas.

O treinamento aconteceu na EMEF Professor Erasto Castanho de Andrade. Os participantes receberam orientações sobre diferentes temas, entre parada cardiorrespiratória, crise convulsiva e obstrução de vias aéreas. Foram desenvolvidas atividades práticas e dinâmicas.

A capacitação foi realizada em cumprimento a Lei Lucas, que tem por objetivo primordial proteger as crianças do ensino infantil e básico de acidentes comuns que podem ocorrer em ambientes escolares.

O treinamento objetiva proporcionar uma resposta rápida e eficiente em situações de emergência. Mais uma formação profissional, oportunizada pela Prefeitura de Itaju, visando à segurança e ao bem-estar das crianças itajuenses.