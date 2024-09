Região: Primeiros formandos do Colégio Agrícola ganham placa comemorativa

Grupo de ex-alunos que integraram a 1ª turma de formandos de 1973 do Colégio Agrícola de Jaú foi homenageado com placa alusiva ao Jubileu de Ouro da instituição.

Eles se reuniram no sábado (31 de agosto), por volta das 10h, nas dependências da escola, para descerrar a placa e rever amigos e companheiros de turma. Depois da solenidade, participaram de almoço festivo no Restaurante Mirante do Pouso, em Pouso Alegre – Jaú.

O “Colégio Técnico Agrícola de Jaú”, atual Escola Técnica Estadual Professor Urias Ferreira (Etec Prof. Urias Ferreira) foi inaugurado no início dos anos 1970, no Bairro Pouso Alegre de Baixo, situado no Km 313 + 180mts, da Rodovia Deputado Leônidas Pacheco Ferreira (SP-304).

A escola está instalada em uma fazenda de 390 hectares com infraestrutura própria para a produção Agropecuária. Mantém parcerias com instituições públicas e privadas e conta com vários laboratórios de aprendizagem, nos quais os alunos adquirem as competências e habilidades, preparando-os para ocupar um lugar de destaque no atual e competitivo mercado de trabalho.

Comemoração em 2023

No ano passado, após o término das restrições da pandemia de Covid 19, grupo de gestores, professores e formandos da primeira turma (1973) da Escola Agrícola de Jaú se reuniu para comemorar os 50 anos de fundação da unidade de ensino.

Durante o encontro, o grupo plantou uma muda de ipê para registrar a visita e também se reuniu em almoço festivo. Este ano, voltaram para descerrar a placa da 1ª turma de formandos.