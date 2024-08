Região: Prefeitura de Itaju equipa centro de saúde com aparelho de ultrassom

A Prefeitura de Itaju acaba de instalar um moderno aparelho de ultrassom no Centro de Saúde. Além do equipamento, também foi adquirida uma mesa ginecológica automatizada que, juntos, irão facilitar a realização dos exames de imagem necessários em gestantes.

Os equipamentos foram obtidos através de recursos próprios do município. “O ultrassom móvel e a mesa ginecológica automatizada possibilitarão a realização de exames obstétricos com doppler, técnica que permite analisar o movimento dos órgãos e o fluxo sanguíneo em tempo real do bebê ainda na barriga da mãe”, explica a Kelly Cristina da Costa Antunes, coordenadora de Saúde do município.

Moderno, o aparelho realiza ainda o exame morfológico, que identifica possíveis alterações no crescimento do bebê, o exame intravaginal, entre outros.

“Além desses exames, também serão realizados diversos outros tipos de ultrassonografias, como, por exemplo, o transvaginal, o de abdômen de todos os níveis, o de pescoço e de pernas”, conclui a coordenadora.

Os equipamentos já estão sendo utilizados pelo ginecologista Adriano Haddad Brandão, médico que atende na rede municipal de saúde, realizando exames e avaliações do público feminino. Já outros tipos de exames terão início assim que possível, através dos profissionais competentes de cada área.

Com a chegada desse moderno aparelho de ultrassom a demanda por exames de imagem será reprimida, fazendo com que a grande procura por hospitais e clínicas (do SUS e conveniados) seja reduzida drasticamente, acarretando uma economia para os cofres públicos e melhores resoluções de problemas e com rapidez do diagnóstico.