Região: Prefeito Jerri participa de jantar em homenagem ao presidente do Senado

O prefeito Jerri de Souza Neiva e o vice-prefeito Wellington Pegorin participaram na noite de segunda-feira (20) de jantar com a presença do presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, e do governador do Estado, Tarcísio de Freitas.

O evento teve o intuito de homenagear e agradecer Pacheco pelo seu empenho em relação à reoneração da folha de pagamento das prefeituras. O jantar foi idealizado pelo secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado, Gilberto Kassab, e promovido pela Associação Paulista de Municípios (APM). O governador Tarcísio de Freitas também esteve presente para homenagear Pacheco.

O evento reuniu ainda centenas de autoridades, entre prefeitos, deputados federais e estaduais, além de secretários.

“Tivemos a honra de ser convidado, aproveito para parabenizar o senador Rodrigo Pacheco, pelo trabalho e pela história. Agradeço ao nosso governador Tarcísio de Freitas, e ao secretário estadual de governo, Gilberto Kassab”, disse o prefeito.

“Foi uma aula, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, trabalha pela integração, o diálogo, pela busca da democracia e por município cada vez mais fortes”, completou Jerri.