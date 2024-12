Região: Pederneiras investe no uso do aeroporto

Enquanto Bariri vive momento de impasse em relação ao uso do aeródromo, a cidade vizinha de Pederneiras utiliza de forma plena o Aeroporto Municipal Engenheiro Michel Cury – localizado próximo às margens da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros.

A título de informação sobre a valorização do local, um lote no aeroporto com 50 metros x 57 metros (2.850 metros quadrados) sai por R$ 1,8 milhão, conforme o site Fly Consultoria Aeronáutica (https://consultoriafly.com.br/produto/lote-aeroporto-pederneiras-2850-sp-ssoi/).

Os investimentos são constantes. Em 2019 a pista do aeroporto foi asfaltada com recursos do Ministério do Turismo. A verba é de R$ 1,850 milhão. O recurso teve a intermediação do deputado federal Baleia Rossi (MDB).

Na ocasião, o aeroporto municipal possuía uma pista de terra e, mesmo assim, era bastante utilizado principalmente para a prática de voo a vela.

A expectativa é de que o asfaltamento da pista iria colaborar para trazer mais eventos desse tipo ao município, fomentando a prática do esporte e o turismo. Sem contar que o município também é servido com rodovias do Estado, malha ferroviária e também com o Porto Intermodal da Hidrovia Tietê-Paraná.

Em agosto de 2021 a Prefeitura de Pederneiras realizou melhorias no local, que recebia aviões de pequeno porte e jatinho de empresários de toda a região.

Foi realizada a instalação de mais de 1.580 metros de postes e telas lineares, além de toda a roçada e limpeza no entorno da pista de pouso e arredores, manutenção na estrada que liga o aeroporto ao município e o planejamento de construção de uma sala de embarque e desembarque.