Região: Parraguinha visita Dois Córregos e se encontra com secretário

O recém-nomeado diretor de Desenvolvimento e Turismo de Bariri para a próxima gestão municipal, Wellington Pollonio Bof (Parraguinha), esteve em Dois Córregos nesta quinta-feira (14) e se encontrou com o secretário de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, Roberto de Lucena.

Na cidade, houve a inauguração do Memorial Mokoy-Yembú, com investimentos de R$ 615 mil em recursos do Estado, que consiste em Museu Interativo, Sala de Exposições e Auditório, entre outras construções de apoio.

Parraguinha foi a Dois Córregos na companhia de João Domingos Cardoso Leonel (Jota Cardoso).

Durante a visita, Parraguinha aproveitou a oportunidade para fortalecer o relacionamento com o secretário e buscar apoio para futuros projetos turísticos em Bariri.

“Esse é um momento importante para reforçarmos as parcerias que podem alavancar o desenvolvimento turístico de Bariri, contribuindo para o crescimento econômico e social da nossa cidade”, afirmou Parraguinha.

“Com a gestão de 2025 a 2028 se aproximando, essas parcerias são importantes, em busca de políticas que promovam o turismo sustentável, ao mesmo tempo em que valorizem a identidade cultural e histórica da cidade”, finalizou ele.