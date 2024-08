Região: Jovem itajuense é ordenado padre na Arquidiocese de Brasília

Sábado (2), o jovem itajuense Émerson Tadeu Bernardino de Oliveira foi um dos oito novos padres ordenados na Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida de Brasília (DF).

A celebração eucarística de ordenação sacerdotal, realizada às 9h, foi presidida pelo cardeal arcebispo de Brasília, Dom Paulo Cezar Costa, que já atuou como bispo diocesano de São Carlos.

Émerson nasceu em Itaju e é o mais velho dos quatro filhos do casal Lázaro e Maria José Pedroso Bernardino de Oliveira. Aos 18 anos foi para São Carlos em busca de trabalho e profissão.

Lá, influenciado por um padre vizinho, começou a participar de movimentos pastorais da Igreja Católica. Em 2013, durante a Jornada Mundial da Juventude, realizada no Rio de Janeiro, na presença de Papa Francisco, recebeu o chamado vocacional e resolveu dedicar a vida à igreja.

Em 2014, ingressou no Seminário Missionário Arquidiocesano Redemptoris Mater de Brasília. Ao lado dos missionários redentoristas percorreu vários rincões do Brasil, evangelizando, e pode perceber a falta de padres e líderes espirituais.

Em especial em uma comunidade no sertão da Bahia, confirmou a vocação e passou a dedicar-se a formação sacerdotal.

Em outubro de 2023, ordenou-se diácono na Capela do Seminário Missionário Arquidiocesano Redemptoris Mater e no último sábado consagrou a trajetória, recebendo a ordem presbiteral.

A mãe de Padre Émerson, Maria José, amigos e membros da comunidade, participaram da celebração eucarística de ordenação. (Fonte: Canal Perfil Católico)