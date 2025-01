Região: Itaju tem final de semana com Festa de São Sebastião

O final de semana em Itaju será prolongado pelo feriado municipal do Dia de São Sebastião, segunda-feira (20). A programação prevê quermesse, tríduo, missas, procissão e mastro em louvor ao padroeiro. Este ano, as festividades comemoram 127 anos de criação da paróquia e 71 anos de emancipação política do município.

No sábado (18) e domingo (19), ocorre a tradicional quermesse na Praça da Matriz ao lado do salão paroquial, logo após a missa das 19h.

A quermesse oferece cardápio que inclui frango assado com farofa; leitoa assada; espetinho; kfta; pastel, mini pizza; e fogazza; além de doces e bebidas.

Nos dois dias de festa estão previstos shows de música ao vivo. No sábado, quem se apresenta é o cantor sertanejo Marcos Ferratini de Bauru, do sucesso Batom Borradinho.

Domingo, a grande atração da quermesse é a Banda Doce Veneno, de São Carlos, que desde 1976 tem marcado época em bailes, feiras e festivais. A banda faz grandes apresentações, com atração extra para o público local, devido à vocalista baririense Soraia Sadi.

A quermesse de Itaju se encerra no próximo sábado (25), com a presença da Banda Fly By Night.

Tríduo e Dia do Padroeiro

A programação religiosa do final de semana prolongado tem os dois últimos dias do tríduo em louvor ao padroeiro, sábado e domingo, com início às 19h, na Igreja Matriz.

Segunda-feira (20), Dia de São Sebastião, as celebrações começam logo pela manhã, às 7h, com missa e benção do bolo.

À tardezinha, a partir das 18h, será celebrada missa solene, seguida de procissão e levantamento do mastro de São Sebastião.

Encerramento das festividades

As festividades de 2025 se encerram no dia 02 de fevereiro, domingo, com programação festiva e religiosa.

Às 9h, será celebrada missa em louvor ao padroeiro, seguida de benção de veículos defronte a Igreja Matriz.

A partir das 11h30, ocorre almoço festivo, nas barracas da quermesse, com música ao vivo com o cantor Paulinho Moura.

A partir das 14h, o último ato da programação é o tradicional leilão de gado.