Região: Itaju recebe as famílias para o Natal Luz 2024

Famílias inteiras estiveram presentes na noite de sábado (7) em Itaju, data em que a cidade apresentou o evento “Luzes do Natal 2024”.

Com as praças centrais, Dr. Norberto Oréfice e a Praça Arnaldo Dias Neto, enfeitadas com luzes natalinas, as famílias aproveitaram o show da cantora Brenda Suelyn, do projeto CULTUSP, da Kombi Volante, que esteve primeira vez na cidade.

“É muito importante para nós ver famílias inteiras, como vimos neste sábado, reunidas para curtir as atrações natalinas em nossa cidade”, afirmou o prefeito Jerri de Souza Neiva.

A programação natalina na cidade continua nos dias 14 e 15 de dezembro, os trenzinhos do Natal estarão esperando por todas para aquele passeio especial pelas ruas da cidade. No dia 20 tem a chegada do Papai Noel e no dia 31 o show da virada para brindar a chegada no novo ano.