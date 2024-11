Região: Itaju realiza palestra sobre o uso racional de medicamentos

A automedicação ou o uso indiscriminado de medicamentos foi tema de uma palestra realizada na noite de quarta-feira (27), nas dependências do CCI, de Itaju, pelo farmacêutico Fernando Turini para as famílias integrantes do programa Bolsa Família.

Oferecer esse tipo esclarecimento para as pessoas tem seu cunho social, educativo e, claro, uma questão de saúde pública.

Turini explicou que essa cultura de se automedicar e de consumir medicamentos de forma indiscriminada pode, ao longo do tempo, trazer sérios problemas de saúde para as pessoas.

“O consumo de medicamentos dessa forma, ao invés de trazer solução, acaba atrapalhando na cura de qualquer mal”, explicou ele. Ao final da palestra foi oferecido um café para todos participantes.