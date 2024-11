Região: Itaju realiza cavalgada rural

O município de Itaju realizou no domingo (24) cavalgada rural, reunindo família inteiras e comitivas para um almoço especial no salão da capela do bairro Rui Barbo.

A saída aconteceu por volta das 9h, perto da balança municipal. Os participantes seguiram um trajeto aproximado de 8 quilômetros, passando pelas ruas da cidade e em sua grande parte contemplando as belezas rurais do município. Na chegada do trajeto foi servido um almoço (gratuito para os cavaleiros).

De acordo com os organizadores, a expectativa é realizar uma nova cavalgada no próximo ano com a participação de cavaleiros e comitivas convidadas.

O prefeito Jerri de Souza Neiva participou da recepção aos participantes e garantiu todo o apoio do município para a próxima edição da cavalgada.

“Percebemos o empenho de todos na realização desse evento, do vereador Val do Zito e tantos outros participando ativamente. Isso fortalece nossas tradições, fomenta nossa cultura e turismo rural”, afirmou o prefeito.