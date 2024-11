Região: Itaju: passeio ciclístico une atividade física e prevenção ao câncer de próstata

Mais uma vez o Grupo Bike Bariri realizou um passeio ciclístico que une a atividade física e conscientização social, promovendo um passeio ciclístico com o objetivo de alertar a população sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata.

O grupo saiu de Bariri logo ao amanhecer do domingo (24) com destino a Itaju, fazendo o percurso pela estrada de terra. Os ciclistas foram recepcionados na Praça Central com uma mesa de frutas diversidades, como melancia, maçã, banana, mexerica e água, além de um sorteio de brindes.

O prefeito Jerri de Souza Neiva acompanhou a chegada dos ciclistas e agradeceu a realização do evento que já está se tornando tradicional.

“Todo ano recebemos os ciclistas que fazem o percurso de Bariri até Itaju trazendo essa importante mensagem da prevenção, da necessidade de se diagnosticar a doença precocemente para ter mais chances de recuperação”, afirmou. “Estão todos de parabéns, ficamos muito felizes em receber cada um de vocês para nos ajudar na prevenção do câncer de próstata”, finalizou.