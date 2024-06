Região: Itaju é destaque em avaliação sobre capacidade de pagamento

Itaju vive bom momento da Administração Pública. A prova está na geração de empregos, no alto índice de investimentos e na qualidade de vida dos seus moradores. A cidade acabar de conquistar a nota máxima, A+, na edição mais recente do índice Capag (Capacidade de Pagamento), que avalia a situação fiscal dos municípios brasileiros.

Somente oito municípios no Estado conseguiram a nota máxima, A+ no ranking validado pelo Tesouro Nacional, através do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi).

A composição do índice Capag resulta de três indicadores: endividamento, poupança corrente e índice de liquidez. Enquanto a nota A evidencia saúde financeira exemplar do município avaliado, o símbolo mais (+) faz referência à inclusão do município no ranking de qualidade fiscal, em reconhecimento à transparência e à precisão das informações disponibilizadas.

Os municípios contemplados com esse destaque apresentam adimplência financeira, encaminhamento das contas anuais e aplicação mínima dos recursos em saúde e em educação.

A avaliação A+ foi atingida por apenas 152 dos 5.567 municípios brasileiros e oito no Estado de São Paulo, incluindo Itaju. Os outros sete contemplados no Estado de São Paulo são Ribeirão Preto, Piracicaba, Votuporanga, Dirce Reis, Rifaina, Ubarana e Vista Alegre do Alto.

O cálculo é feito anualmente e tem o intuito de avaliar, de forma simples e transparente, se um novo endividamento representa risco de crédito para o Tesouro Nacional.

O prefeito de Itaju, Jerri de Souza Neiva, recebeu a notícia com entusiasmo e ressaltou o trabalho com as contas públicas realizado com seriedade.

“Este é o fruto de um trabalho consistente e constante na gestão dos recursos, pautado nos princípios da responsabilidade fiscal. Isto somente é possível quando os pilares de uma Administração possuem comprometimento e a seriedade”.