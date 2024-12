Região: Itaju é contemplada com veículo e equipamentos para Defesa Civil

O prefeito de Itaju, Jerri de Souza Neiva, assinou na quarta-feira (4) um convênio para o aparelhamento da Defesa Civil do município, que receberá picape e um kit de trabalho, com motosserra, rádios comunicadores, capacetes, sopradores além de outros equipamentos.

A ação diz respeito aos serviços de prevenção e combate a situações diversas e foi comandada pelo coordenador estadual da Defesa Civil, coronel PM Henguel Ricardo Pereira e pelo vice-governador Felício Ramuth.

“O Governo do Estado de São Paulo tem um compromisso de andar sempre junto com os municípios. E nós agradecemos ao governador Tarcísio de Freitas. Estamos celebrando esse convênio que representa a chegada de equipamentos fundamentais, importantes para a atuação preventiva do trabalho da nossa Defesa Civil”, afirmou o prefeito Jerri.

Ele também agradeceu o esforço do deputado estadual Capitão Telhada, que, de acordo com o prefeito, não mediu esforços para que Itaju fosse contemplada nessa ação de aparelhamento da Defesa Civil.