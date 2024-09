Região: Instalação da Diocese de Jaú e posse de Dom Francisco reúne clero e fiéis

Em cerimônia realizada na Catedral Nossa Senhora do Patrocínio, foi oficialmente instalada dia 07, sábado, a Diocese de Jaú, que se tornou a mais nova entre as 220 existentes no Brasil. No mesmo dia, foi empossado seu primeiro bispo, Dom Francisco Carlos da Silva. A celebração foi marcada por grande festa.

Dom Francisco realizou o juramento na capela da cúria diocesana, logo após o rito do “Statio”, simbolizando o início de sua missão pastoral. Às 15h, teve início a Santa Missa, que contou com a presença do Núncio Apostólico, Dom Giambattista Diquattro.

Cerca de 30 bispos e mais de 200 padres marcaram presença, além de assembleia formada por milhares de fiéis dentro e fora da nova catedral de Jaú.

Muitos fiéis vieram da Diocese de Lins, onde Dom Francisco serviu por 8 anos, e de diversas outras cidades que compõem a nova diocese.

A Diocese de Jaú foi anunciada oficialmente em 26 de junho pelo Papa Francisco, através da Nunciatura Apostólica, em pronunciamento feito por Dom Luiz Carlos Dias, bispo diocesano de São Carlos. A criação da nova diocese resultou no desmembramento de parte do território da Diocese de São Carlos.

A Diocese de Jaú integra a Província Eclesiástica de Campinas e do Regional Sul 1 da CNBB. Ao todo, a diocese será composta por 15 municípios: Jaú, Brotas, Dois Córregos, Torrinha, Mineiros do Tietê, Barra Bonita, Itapuí, Bocaina, Bariri, Itaju, Ibitinga, Nova Europa, Tabatinga, Borborema e Itápolis.

Com 47 paróquias, o clero da Diocese de Jaú conta com 67 padres, 17 diáconos permanentes e 16 seminaristas, além da presença de religiosos e consagrados. O laicato também desempenha um papel fundamental na missão diocesana. (Fonte: Assessoria de comunicação da Diocese de Jaú)