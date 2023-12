REGIÃO: Festa de Natal de Itaju tem início com Coral da Apae

Pelo segundo ano consecutivo, o Coral da Apae – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bariri participou de evento em Itaju, a convite do prefeito Jerri Neiva. Os alunos realizaram apresentação especial, abrindo as festividades do Natal.

O coral apresentou músicas natalinas, encantando a todos que estiveram na sede do Centro de Convivência do Idoso (CCI)

O prefeito agradeceu por belíssima apresentação a cada um dos alunos. “Ficamos felizes pela participação do coral na abertura da programação natalina que, sem dúvidas, desperta o melhor do espírito natalino em nossos corações”, afirmou.

Após a apresentação, os alunos receberam mimos das mãos do prefeito e participaram de um delicioso lanche com salgadinhos e refrigerantes. (Fonte: Assessoria de Imprensa)