Região: Feira do Bordado de Ibitinga 2024 começa quinta-feira

Esta semana, Ibitinga começa a receber milhares de turistas para visitar a 48ª Feira do Bordado, que tem início quinta-feira (04). O evento segue por 10 dias e termina no dia 14.

A cerimônia oficial de abertura ocorre quarta-feira (03). Além do feriado municipal, o feriado estadual de 09 de julho cai em uma terça-feira, o que é um fator positivo para o comércio da cidade e do evento.

A Feira deve receber mais de 100 mil turistas e visitantes, com caravanas e excursões, movimentando economia local. A entrada para a feira custa R$ 5. O valor dos ingressos para os shows varia de R$ 40 a R$ 80 (entrada inteira).

51 anos

A feira celebra 51 anos de história e consolida a cidade como a Capital Nacional dos Bordados e Enxovais. O mega evento será no Pavilhão Permanente de Exposições Dr. Licínio Hilmar de Oliveira Arantes que comporta mais de 150 expositores em uma área de 25 mil m² (pavilhões A, B e C).

O pavilhão A reúne enxovais com bordados; pavilhão B traz variedades; e o pavilhão C contará com a praça de alimentação.

Atrações musicais

Além da feira nos pavilhões, o evento vai receber atrações culturais e shows na parte noturna. Entre atrações musicais, destaque para Roupa Nova, RPM e João Bosco & Vinícius:

• 04/07 – João Bosco e Vinicius

• 05/07 – Day e Lara

• 06/07 – Teodoro & Sampaio

• 07/07 – Katinguelê

• 12/07 – Antony e Gabriel

• 13/07 – RPM

• 14/07 – Roupa Nova

