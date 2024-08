Região: Expo Jahu 2024 ocorre de 9 a 18 de agosto

De 9 a 18 de agosto, será realizada a Expo Jahu 2024, no recinto do Jardim Padre Augusto Sani. O evento é terceirizado na sua organização para empresa privada, mas o custo de boa parte dos shows é bancado pela Prefeitura de Jahu.

A programação prevê parque de diversões, várias exposições, feira agropecuária e atrações musicais.

A Organização Estrela, parceira da Prefeitura, elaborou a grade de shows. Dois deles serão pagos pelo espectador, com compra de ingresso para acessar o recinto: Luan Santana e Gusttavo Lima.

Os demais terão entrada franca. A grade completa: Menos é Mais (09), Luan Santana (10), Jota Quest (11), Morada (gospel, 13), Pedro Sampaio (14), Jorge e Matheus (15), Rio Negro e Solimões(16), Gusttavo Lima (17), Luana Prado e Mundo Bita (18).

Quem quiser assistir aos shows musicais da ExpoJahu mais pertinho do palco, em pé, precisa comprar ingresso para a Área Vip. Todos os shows têm ingressos pagos para essa área reservada como para os camarotes. E não vai ser barato. O valor mais em conta é R$ 66,00, podendo chegar a R$ 340,00. No site oficial é possível comprar antecipadamente e verificar os preços dos ingressos. Site www.tycket.com.br. (Fonte: JauMais)