Região: Estudantes de Bariri estavam em ônibus envolvido em acidente

A Polícia Militar (PM) Rodoviária atendeu um acidente de trânsito entre um VW Fusca de Lençóis Paulista e um ônibus de Limeira na madrugada desta segunda-feira (14) no quilômetro 187,2 da Rodovia João Melão (SP 255), em São Manuel.

No ônibus havia estudantes de Bariri que haviam ido a Florianópolis e retornavam da viagem. O veículo de transporte coletivo pegou fogo.

O Candeia apurou que o fretamento do ônibus não foi feito pelas escolas, mas diretamente por responsáveis pelos estudantes. No veículos havia alunos de várias unidades de ensino de Bariri.

Segundo o registro da polícia, houve o choque entre o ônibus onde estavam 36 passageiros. Por conta da colisão, duas pessoas que estavam no coletivo, um rapaz e uma moça, ambos de 17 anos, tiveram ferimentos leves.

Já no Fusca o motorista e passageiro morreram na hora. Os corpos ficaram carbonizados.

A polícia diz que não foi possível saber as causas do acidente. O motorista do ônibus passou por teste de bafômetro que deu negativo. O caso foi registrado pela Polícia Civil para investigação. (Fonte: Agência 14News)