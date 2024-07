Região: Eixo SP implanta 66 km de acostamento na SP-261

A concessionária Eixo SP realiza obras de implantação de acostamento em todo o trecho da SP-261, entre Pederneiras e Bariri.

Atualmente, a rodovia conta com apenas duas faixas de rolamento, uma em cada sentido, e sem acostamento. Desde o fim de abril, equipes de obras realizam os trabalhos de instalação das vias laterais.

Serão 33 quilômetros de acostamento na pista sentido norte (Bariri) e mais 33 quilômetros de acostamento na pista sentido sul (Pederneiras), totalizando 66 quilômetros de vias laterais novas.

Para que os serviços sejam realizados em segurança tanto para as equipes quanto para os usuários da rodovia, a concessionária está utilizando o sistema de Pare e Siga para controle do trânsito nos locais em obra. Os trabalhos são realizados diariamente, inclusive nos fins de semana, das 7h às 17h. As interrupções dos serviços ocorrem apenas nos feriados e em caso de chuva.

O projeto faz parte do cronograma de melhorias viárias da Eixo SP, concessionária responsável pelo trecho da SP 261, entre Pederneiras e Bariri. A obra tem como objetivo aumentar a segurança dos motoristas que utilizam a via.

Os trabalhos começaram na pista sentido Pederneiras. Depois que todo o trecho estiver finalizado, as equipes retornam realizando o serviço na pista sentido Bariri. A previsão é de conclusão das obras em outubro deste ano.

A finalidade dos acostamentos é oferecer uma área de escape para veículos em situação de emergência, como pane mecânica, verificação de problema no veículo ou necessidade de parada repentina.

A faixa ajuda a reduzir o risco de acidentes, pois evita que veículos parados permaneçam na pista de rolamento, onde podem ser atingidos por outros veículos. Além da segurança, os acostamentos também contribuem para uma melhor fluidez do tráfego. (Fonte: Assessoria de Imprensa da Eixo SP)