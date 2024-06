Região: Dom Francisco Carlos é nomeado primeiro bispo da Diocese de Jaú

Em comunicado oficial na manhã desta quarta-feira (26), Dom Luiz Carlos Dias, bispo diocesano de São Carlos, anunciou a criação da nova Diocese de Jaú, que resulta da divisão de seu bispado.

Dom Francisco Carlos da Silva – atual bispo de Lins – foi anunciado como primeiro bispo diocesano de Jaú.

A recém-criada Diocese de Jaú vai herdar todo o vicariato de Jaú (Jaú, Barra Bonita, Brotas, Dois Córregos, Mineiros do Tietê, Torrinha, Bariri, Bocaina, Itaju e Itapuí) e parte do vicariato Senhor Bom Jesus, de Matão, compreendendo as paróquias dos municípios de Ibitinga, Itápolis, Borborema, Tabatinga e Nova Europa.

Novo bispo

Dom Francisco Carlos da Silva é filho de Manuel Antônio da Silva e Alice Malaquias da Silva. Foi ordenado presbítero no dia 11 de dezembro de 1982, e bispo, em 2007, na cidade de Borborema (SP). Escolheu por lema episcopal “Ide para a vinha”.

Nasceu em 30 de setembro de 1955, na cidade de Tabatinga, no interior de São Paulo. Dom Francisco Carlos da Silva é filho de Manuel Antônio da Silva e Alice Malaquias da Silva. Foi ordenado presbítero no dia 11 de dezembro de 1982, e bispo, em 2007, na cidade de Borborema (SP). Escolheu por lema episcopal “Ide para a vinha”.

Em sua trajetória como bispo, atuou como primeiro suplente do Conselho Permanente do regional Leste 2 e membro da Comissão Episcopal Pastoral para o Serviço da Caridade, da Justiça e da Paz da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).