Região: Dom Eduardo Malaspina celebra missa em Araraquara

Domingo (3), Dom Eduardo Malaspina, bispo de Itapeva (SP) celebrou missa das 19h na Igreja Matriz Menino Jesus de Praga, no Jardim Santa Lúcia, em Araraquara.

Ele foi acolhido pelo padre Marcelo Aparecido de Souza, que desde outubro de 2023 está à frente daquela paróquia.

A Diocese de Itapeva, dirigida por Dom Eduardo, pertence à província de Sorocaba, abrange 22 municípios e 35 paróquias.

A visita teve objetivo diocesano. O bispo adiantou que segunda-feira (4) iria para São Carlos para visitar os seminaristas de Itapeva que neste ano estão estudando no Seminário Maior São João Paulo II, da Diocese de São Carlos.

A parceria permitirá a formação de mais sete seminaristas daquela diocese, totalizando 20 postulantes à ordenação sacerdotal.

Segundo o bispo, a vinda ainda possibilitou o reencontro com Padre Marcelo – eles atuaram junto quando Dom Eduardo foi auxiliar na Diocese de São Carlos. Padre Marcelo é professor e já foi reitor do Seminário.