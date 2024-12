Região: Deputado Saulo Pedroso destina recursos para Itaju

O prefeito de Itaju, Jerri de Souza Neiva, recebeu na sexta-feira (13) um comunicado vindo do gabinete do deputado federal Saulo Pedroso (PSD-SP), informando a liberação de uma verba para o município, através de uma emenda impositiva, no valor de R$ 299.995,00.

O montante será destinado para o setor de Saúde do município. O dinheiro já foi depositado na conta da prefeitura e pode ser utilizado para a aquisição de equipamentos que irão reforçar o atendimento à população.

“Quero agradecer ao deputado federal Saulo Pedroso pela sensibilidade e pelo compromisso com a nossa cidade. Essa emenda vai ajudar a melhorar a qualidade do atendimento à população, que sempre foi nossa prioridade”, disse o prefeito. O pedido de recurso foi feito pelo prefeito em recente visita a Brasília.