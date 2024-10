Região: Combate ao Câncer de Boraceia realiza Show de Prêmios

Dia 30 de novembro, sábado, a partir das 19h30, a Associação de Combate ao Câncer de Boraceia realiza Show de Prêmios em prol dos serviços prestados pela entidade.

O evento será realizado no salão paroquial e será transmitido ao vivo pela página do Facebook da Prefeitura de Bariri.

A iniciativa está sendo realizada em parceria com o Fundo Social de Solidariedade e tem apoio das empresas e comércio da cidade.

Serão quatro rodadas (1ª R$ 600; 2ª R$ 800; 3ª R$ 1.000; e 4ª R$ 2.000), totalizando R$ 4.400,00 em prêmios.

As cartelas estão sendo vendidas a R$ 10 de forma antecipada com os voluntários da entidade. Quem quiser também já pode comprar as cartelinhas para as ‘rodadas extras’.

Vale destacar que a Associação de Combate ao Câncer de Boraceia presta assistência às pessoas em tratamento oncológico e ainda auxilia as famílias.