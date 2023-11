REGIÃO: Cartinhas do Papai Noel dos Correios estão disponíveis para adoção

A Campanha Papai Noel dos Correios 2023 visa atender os pedidos realizados pelas crianças, por carta, ao Papai Noel. A iniciativa está completando 34 anos e calcula-se que, só no interior de São Paulo, mais de 9 mil cartinhas estão à disposição para serem adotadas.

A estatal recebe as cartas, realiza a seleção conforme os critérios estabelecidos na campanha e as disponibiliza para adoção em sua rede de agências e, também, na internet, no Blog do Noel, que pode ser acessado pelo site dos Correios: www.correios.com.br.

O Papai Noel dos Correios contempla pedidos de crianças do 1º ao 5º ano do ensino Fundamental de escolas da rede pública e de instituições parceiras, como creches, abrigos, orfanatos e núcleos socioeducativos.

Também são disponibilizadas para adoção as cartas enviadas por crianças da sociedade com até 10 anos de idade em situação de vulnerabilidade social.

Para adotar uma ou mais cartinhas, é só acessar o Blog do Noel e escolher uma cartinha de forma online ou retirar uma carta em uma agência dos Correios participante – a lista está disponível no blog. O prazo é até 11 de dezembro.

A entrega de presentes deverá ser feita presencialmente, em uma agência dos Correios participante da campanha, até o dia 18 de dezembro.

(Fonte: Assessoria de Imprensa do Correios)