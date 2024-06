Região: Câmara de Itaju arquiva Processante contra prefeito Jerri

A Câmara de Itaju decidiu pelo arquivamento de Comissão Processante (CP) aberta para apurar supostas irregularidades na contratação da empresa Latina Ambiental pelo prefeito Jerri de Souza Neiva (PSDB).

Em sessão realizada na noite de segunda-feira (17), cinco vereadores votaram para arquivar o procedimento.

Quatro deles tiveram o mesmo entendimento de votação ocorrida no início de maio, ocasião em que foi discutida a admissibilidade da CP: Valdecir Fernandes (Cidadania); Marcio Manzuti Cordeiro (Republicano); Alexandre da Costa (MDB); e Silas Rinaldo Pires Correa (MDB).

A novidade foi a mudança de voto do presidente da Casa, Marcos Roberto Gonçalves Covre (PL). Antes, ele havia votado para aprovar a abertura da CP.

Na segunda-feira (17) opinou pelo arquivamento, justificando apenas que acompanhava o voto do relator, vereador Silas.

Votaram para a continuidade das apurações pela Câmara os vereadores Clemente Collachite Filho (Cidadania), Misael Salvador Rovari (PSL), Paulo José Lopes Junior (PL) e Ivan Luis Angelo (PL).

Comissão

Por dois votos contra um, a CP havia opinado pelo arquivamento da denúncia. Em reunião realizada no dia 12 de junho o vereador Alexandre da Costa, membro da comissão, seguiu o parecer do relator, Silas Correa, por barrar a continuidade da CP. Já o presidente da comissão, Misael Rovari, foi favorável à instauração do procedimento.

O parecer, datado de 28 de maio, mencionou que a denúncia é formalmente inepta porque “não descreve com clareza os fatos que tipifiquem as infrações político-administrativas, de forma a possibilitar a defesa do acusado”.

Outro ponto do documento cita que a denúncia “não apresenta as provas sobre as ilicitudes suscitadas, referindo-se apenas aos fatos narrados em processo judicial ainda pendente de julgamento”.

No documento remetido à Câmara, Danilo Pereira, morador e eleitor de Itaju, mencionou que Jerri teria cometido infração político-administrativa grave. A denúncia trata de apuração do Ministério Público (MP) sobre possíveis irregularidades cometidas pelo prefeito na licitação em que se sagrou vencedora a empresa Latina Ambiental Ltda.

A Promotoria de Justiça ingressou no Judiciário com ação civil pública contra Jerri, servidores da prefeitura, a empresa e o dono da Latina, Paulo Ricardo Barboza. Na esfera judicial o processo continua tramitando.