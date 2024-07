Região: Boraceia sedia encontro de corais de Bariri e Itapuí

Na noite do dia 28 de junho, no Centro Cultural Nê Pereira de Boraceia, foi realizado o 2º Encontro de Corais de Bariri e Itapuí.

O evento foi marcado por audições emocionantes dos corais Municipal Em Canto e Harmonia, da Emef Profª Julieta Rago Foloni, ambos de Bariri e regidos pela professora Magali Gutierrez. Além do Coral Reviver, de Itapuí, conduzido pelo regente Ivo Cristiano Barnabé.

As audições contaram com a participação do músico e tecladista baririense, José Salvador Regina, o Doe.

É a segunda vez que a cidade sedia o encontro de corais. O primeiro ocorreu em dezembro de 2023, por ocasião da inauguração da iluminação natalina, e contou com a apresentação do projeto de música regido pelo “Mai Mai”, de Boraceia, e do coral Em Canto, de Bariri.

Magali, Doe Regina e integrantes dos corais agradecem o apoio do prefeito Di Picapau e primeira-dama Gislaine Polato Melo; do regente Ivo Barnabé; do radialista e coralista Diego Santos, que apresentou o evento; do coordenador cultural de Boraceia, Leonardo Vieira; e da empresa patrocinadora do Coral Em Canto, Mapa Transportes